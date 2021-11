EBOLI. MASSIMO CARIELLO TORNA A PARLARE IN PUBBLICO: DOMANI APPUNTAMENTO IN TV

A pochi giorni dalla ufficializzazione della nuova Giunta Comunale di Eboli, guidata dal Sindaco Mario Conte, a due settimane dalla fine della campagna elettorale, l’ex Sindaco del centro della Piana del Sele Massimo Cariello torna a parlare in pubblico. L’appuntamento, come annunciato dallo stesso Cariello, è per domani 8 Novembre.

“Domani, lunedì 8 novembre alle ore 21.10 sarò ospite dell’emittente SudTv – canale 663 del digitale terrestre – www.sudtv.net – ai microfoni dell’amica e giornalista @Maria Rosaria Sica, professionista indiscussa, che ringrazio per l’invito.”

Lo scrive Massimo Cariello.