SALERNO, CONGRESSO PROVINCIALE PD: CANDIDATURE DA PRESENTARE ENTRO IL 17 NOVEMBRE

Scade il prossimo 17 Novembre, tra meno di 10 giorni, il termine per la presentazione della candidature alla carica di Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno, in vista del congresso che si terrà, invece, l’11 Dicembre, praticamente a ridosso delle elezioni provinciali del 18 Dicembre. Ci sarà un’unica candidatura, cosi’ come emerso nel corso della Direzione Provinciale del Pd, oppure contro quella di Vincenzo Luciano sarà presentata una nuova proposta politica per la gestione del Partito Democratico in Provincia di Salerno ? Nulla è da escludere, anche perchè con il sistema del tesseramento effettuato on line non si ha ancora un quadro preciso di quanti siano i tesserati pronti a sostenere la candidatura unica dell’ex Capo Staff del Comune di Salerno.

