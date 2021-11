SANITA’ IN CAMPANIA. TAGLI, ANALISI A PAGAMENTO, CHIUSURE: ORA TUTTI ATTENDONO CARPENTIERI

Tocca a Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasparanza, farsi portavoce delle tante proteste che giungono dai territori della Regione Campania sulla crisi della Sanità: dal taglio dei posti di letto (nella migliore delle ipotesi), al pagamento integrale degli esami diagnostici fino alla fine dell’anno per passare alle imminenti chiusure degli Ospedali (presentate, in maniera aulica, come rimodulazioni). Carpentieri, infatti, ha annunciato che, nei prossimi giorni, la Commissione Trasparenza darà il via alle audizioni per comprendere la reale portata delle decisioni della Giunta De Luca: dalle associazioni di categoria ai sindaci dei territori, dai gruppi dei cittadini per finire al mondo della imprenditoria privata della sanità. Nelle mani di Nunzio Carpentieri la possibilità di ottenere notizie e chiarimenti sul mondo della Sanità Campana, sempre piu’ preoccupato di costruire nuove strutture e meno attento alle esigenze quotidiane di cittadini e personale medico.

Share on: WhatsApp