PROVINCIALI 2021, LA GUERRA DEI PICENTINI PER CHI E’ IL PIU’ DELUCHIANO

Una guerra tra sindaci per dimostrare fedeltà ed attaccamento al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. è scoppiata nei Picentini la battaglia dei sindaci, in vista delle elezioni Provinciali del prossimo 18 Dicembre, all’interno della lista del Partito Democratico.

Mentre il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha già annunciato di voler rinunciare alla corsa verso la carica di Consigliere Provinciale, perchè gli è stata garantita la candidatura a Presidente nell’Ottobre del 2022, diventa sempre piu’ duro lo scontro tra il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara e quello di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio. Entrambi vogliono dimostrare la forza e la capacità di mobilitare consiglieri comunali ed altri sindaci della zona, ma non sono poche le difficoltà perchè alla fine tutto puo’ essere deciso dal voto di due o tre consiglieri comunali di Salerno.

Mimmo Volpe resterà a guardare, anche se il Pd, con un pizzico di cattiveria, vuole candidare una donna del consiglio comunale di Bellizzi per creare un piccolo incidente politico e familiare in casa Volpe, dove Andrea, Consigliere Regionale, fa il tifo e la campagna elettorale per il sindaco di Montecorvino Pugliano Chiola.