IL GOVERNO DRAGHI PRONTO CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NOVITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi mette mano, per dirla con gergo da cantiere, alla riforma del Codice degli Appalti per una riforma collegata all’avvio deli interventi per il Recovery Fund: il cosiddetto Decreto Semplificazioni potrebbe vedere la luce già in questa settimana e prevede alcune importanti novità per rendere piu’ snelle le procedure.

Si parte dalla abolizione del divieto di sub appalto, per tutte le opere pubbliche, per finire all’appalto integrato nel quale l’Impresa che esegue i lavori è la stessa che ha proceduto a redigere il progetto esecutivo.

Novità ci dovrebbero essere anche sulla soglia entro la quale le Pubbliche Amministrazioni possono procedere ad un affidamento diretto, senza le lungaggini di una gara di appalto: si attende un innalzamento della somma.

Infine, la grande attesa, soprattutto da parte delle Amministrazioni Comunali per una possibile modifica della disciplina dell’Abuso di Ufficio, con una riduzione dell’ambito di applicazione ai soli casi di “dolo”.