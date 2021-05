FISCIANO. OGGI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SU TARIFFE TARI E VIDEO SORVEGLIANZA

Sono numerosi gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Fisciano, convocato per le 18:00 di oggi, lunedi’ 24 maggio, all’interno dell’aula consiliare del Comune della Valle dell’Irno. Sicuramente, tra i temi che il Consiglio dovrà affrontare, spiccano quelli legati al Regolamento Tari per l’anno 2021 che, di certo, vedrà qualche novità ma anche il Regolamento per il Sistema di Video Sorveglianza che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Sessa, intende avviare per coprire l’intero territorio comunali di Fisciano.

Share on: WhatsApp