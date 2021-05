COMUNI SULL’ORLO DEL FALLIMENTO: 1 SU 8 E’ IN DISSESTO O PRE-DISSESTO FINANZIARIO

La media nazionale suona come un campanello d’allarme: 1 comune su 8 si trova in stato di dissesto o pre-dissesto finanziario con un bilancio, sostanzialmente, bloccato e con la possibilità, a stento, di garantire l’ordinaria amministrazione. In tutta Italia sono 1.083 i Comuni che si trovano a dover fare i conti con una condizione delicatissima sugli 8.389 esistenti ma in Campania la percentuale è ancora piu’ alta, anche se non è la peggiore d’Italia.

In Regione Campania, infatti, su di un totale di di 550 sono già 64 i Comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto o pre-dissesto finanziario, con una percentuale superiore al 10%. Peggio della Campania ci sono solo la Calabria (86 comuni) e la Sicilia (83).

Intanto, per tutti i Comuni disastrati sotto il profilo finanziario, la sentenza n.80 della Corte Costituzionale che, di fatto, ha ridotto i tempi per la restituzione dei foni straordinari, corre il serio rischio di fare chiudere definitivamente i portoni di tante Amministrazioni Comunali.

C’è bisogno, anche in tempi rapidi, di un provvedimento Salva Comuni del Governo che metta in sicurezza le casse delle amministrazioni comunali che significa garantire ai cittadini una normale raccolta dei rifiuti, un decoroso trasporto scolastico ed una accettabile pubblica illuminazione. Almeno.