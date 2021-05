CAOS IN FORZA ITALIA. FASANO REPLICA A ROTONDI MA RESTA TUTTO FERMO

Prima il Vice Capo Gruppo alla Camera di Forza Italia Gianfranco Rotondi con il suo sostegno alla candidatura di Michele Sarno, poi la replica del deputato Enzo Fasano che ricorda “di avere sufficiente esperienza per cavarmela da solo anche in situazione di difficoltà ed anche senza l’aiuto di Rotondi”, infine l’attesa per la riunione del tardo pomeriggio di oggi a Roma quando anche Salerno, Caserta e Benevento dovrebbero finire sul tavolo nazionale. Certo il partito degli azzurri, nel corso di queste travagliate trattative, è stato attraversato, a piu’ riprese, da ondate di polemiche che non hanno precedenti: l’unità di intenti, da tempo, è andata a farsi benedire e, probabilmente, gli ambienti interni a Forza Italia in Provincia di Salerno non hanno ancora digerito lo smacco di non aver ottenuto neppure un seggio al Consiglio Regionale nel corso delle ultime elezioni dello scorso anno.

