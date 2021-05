Si comunica alla cittadinanza che con Ordinanza del 23.05.2021 il Sindaco ha disposto il riavvio delle attività didattiche in presenza della Scuola secondaria di primo grado di Via Pulcino e del Plesso di Piazza Aldo Moro a far data da lunedì 31/05/2021.

E’ quanto viene scritto sulla pagina FB del Comune di Siano.