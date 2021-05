IL M5S E LE COMUNALI 2021. DALLE REGIONALI DEL 2020 ALLA NUOVA SFIDA ELETTORALE

Giocano coperti, anzi copertissimi: le donne e gli uomini del MS5 della Provincia di Salerno, in questo delicato momento per il partito, ma l’appuntamento con le prossime elezioni comunali sarà fondamentale per tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Una verifica sul territorio, oltre ed al di là delle dinamiche nazionali, una prova del 9 per comprendere cosa riescono a trasmettere nei comuni i singoli deputati e senatori. Un dato di partenza c’è ed è quello delle Regionali dello scorso. Certo, si tratta di elezioni diverse e con dinamiche diverse ma hanno un valore equiparativo proprio perchè sulla scheda, insieme al simbolo del M5S, c’erano tutti quelli che oggi ci potrebbero essere anche per le Comunali 2021.

Il miglior risultato è quello di Battipaglia dove, alle ultime regionali il M5S ha ottenuto il 10% con piu’ di 2.000 preferenze. Meno incoraggianti i numeri per Eboli e per Salerno: nel centro della Piana del Sele alle Regionali dello scorso anno il Movimento 5 Stelle si fermo’ al 6,1%, di poco piu’ alto il dato su Salerno con il 6,3% e 3.500 voti.