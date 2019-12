IL MINISTRO COSTA NEL CILENTO: GLI ATTACCHI DEI SINDACI DEL PARTITO DEMOCRATICO

E’ stata una giornata connotata dagli attacchi che tutto il Partito Democratico della Provincia di Salerno, ed anche della Regione Campania, ha mosso nei confronti del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ospite a Padula per una iniziativa con il Parco del Cilento. Nel corso dell’incontro i sindaci del Partito Democratico della zona, insieme al Presidente della Provincia Michele Strianese, hanno consegnato a Costa una lettera con la quale chiedono maggiori risorse per l’emergenza successiva all’ondata di maltempo. Sul tema, poi, è intervenuto anche il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola che ha accusato Costa di fare campagna elettorale e non di occuparsi dei problemi del territorio. Il clima intorno al Ministro Costa è stato tutt’altro che favorevole: le sue dichiarazioni di qualche giorno fa, rilasciate al FATTO QUOTIDIANO, di una possibile candidatura al posto di De Luca in una coalizione con centro sinistra e Movimento 5 Stelle, evidentemente non sono piaciute. Anzi.

