NOCERA INFERIORE. CANDIDATI ALLA REGIONE PER OGNI GUSTO ED ESIGENZA POLITICA

In attesa delle elezioni regionali 2020,sono pronte a scendere in campo le truppe “cammellate”degli ex Mastelliani riciclati in liste civiche e partiti. Per loro manca solo la scelta del Presidente che verrà fatta come sempre all’ultimo momento.

Aspettando tempi migliori sembra già posizionato con Fdi, il candidato di tutte le stagioni Pasquale D’Acunzi; mentre il suo avversario di sempre Salvatore Arena è al momento fermo ai box e nell’attesa dell’ordine di scuderia, continua ad incontrare i fedelissimi per gli auguri di fine anno. A chiudere il cerchio nel centro destra ci potrebbe essere anche il civico deluso Fabio Ferrigno in odore di candidatura con la Lega, nel caso in cui dovesse fare un passo indietro Giuseppe Grassi. Nel centro sinistra, con la benedizione di Manlio Torquato è quasi fatta per la candidatura di Enzo Petrosino, che ha provato a piazzare in giunta Francesco Scarfò al posto di Gianfranco Trotta, scaricato dal sindaco dopo la diatriba che è costata l’allontanamento dalla maggioranza del consigliere centrista Gennaro Della Mura.

Spostandoci più a sinistra nel Psi, non decolla la candidatura di Antonio Iannello , mentre la sinistra più estrema ha incontrato recentemente il consigliere regionale Luca Cascone.

Questo è il quadro in prossimità delle regionali.Tutto si cela sotto una calma apparente. Le prime reazioni arriveranno probabilmente non appena Torquato metterà mano alla tanto annunciata rimodulazione di giunta. Nell’attesa la città vive il clima Natalizio, distante dalle logiche di partito e dai veleni di palazzo.