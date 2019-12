LA LEGA SI RICOMPATTA PER LE REGIONALI: MOLTENI, VUOLO, CASTIELLO E CANTALAMESSA INSIEME A CAMPAGNA

Si chiude l’anno della consacrazione della Lega anche in tutto il Sud Italia, ed in Provincia di Salerno, con un brindisi che, a Campagna, nella serata di ieri, ha visto insieme il Commissario Regionale Nicola Molteni, la senatrice Pina Castiello, l’eurodeputata Lucia Vuolo ed il deputato Gianluca Cantalamessa. Stop alle polemiche ed ai veleni, l’obiettivo è quello di conquistare la Regione Campania e portare all’interno del Consiglio Regionale il maggior numero di esponenti del partito di Matteo Salvini. E sarà il neo coordinatore provinciale Nicholas Esposito a raccogliere le disponibilità per una candidatura che, stando alle voci del Carroccio, al momento sono già il doppio rispetto ai posti disponibili. A Campagna non mancava nessuno di quelli che guardano con attenzione al prossimo appuntamento elettorale: dal consigliere provinciale Ernesto Sica all’ex assessore provinciale Attilio Pierro, dal sindaco di Positano Michele De Lucia alla consigliera comunale di Angri Anna Pia Strianese. E tanti altri come l’imprenditore di Battipaglia Gerardo Motta, ma anche l’ex sindaco della città della Piana del Sele Fernando Zara che, a molti, ha confidato il suo obiettivo di una candidatura a Sindaco proprio nel comune di Battipaglia. Dalla prima settimana di gennaio si entra nel vivo: per Esposito una campagna di ascolto dei territori perchè si parte da chi, ogni giorno, vive le realtà locali.

