IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA ESCLUDE UN NUOVO LOCKDOWN: “SCUOLE APERTE A SETTEMBRE”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza lancia un segnale di fiducia a tutto il paese e, anche dinanzi all’aumento del numero dei contagi, chiarisce che “gli italiani non torneranno ad essere chiusi in casa, non adotteremo la misura estrema del lockdown totale. Puo’ scrivere a caratteri cubitali che le scuole riapriranno, punto e basta”.

A riportare le dichiarazioni del Ministro Speranza alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola.

“Il Servizio Sanitario Nazionale”, continua Speranza, “è stato rafforzato e non rischia piu’ il collasso come quando c’erano solo 5.170 posti in terapia intensiva. Il quadro attuale non è paragonabile a febbraio-marzo, quando la situazione era fuori controllo”.