IL MINISTRO SPERANZA ADESSO FA L’OTTIMISTA: “SIAMO VICINI ALLA SVOLTA”

Per uscire dall’emergenza Covid, ha dichiarato Roberto Speranza, “la svolta non è lontana”. Il ministro della Salute, intervenuto in collegamento con Stasera Italia week-end, la trasmissione di approfondimento condotta dalla giornalista Veronica Gentili su Rete 4, ha aggiunto che “siamo ancora in una situazione complicata” anche se il “quadro è diverso” rispetto allo scorso anno. “Da un lato ci sono le misure” per arginare i contagi da coronavirus, e dall’altro abbiamo “le vaccinazioni“.

“Chi dice che siamo come a marzo del 2020 dice una cosa che è clamorosamente inesatta perché un anno fa non avevamo i vaccini”. Inoltre “non avevamo gli anticorpi monoclonali“, ha spiegato Roberto Speranza. L’anno scorso “eravamo in difficoltà con i respiratori e le mascherine. Oggi c’è un quadro totalmente diverso”.