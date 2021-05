IL MISTERO DEL DECRETO SOSTEGNI BIS: FERMO E NON PUBBLICATO. ECCO PERCHE’

La norma sui licenziamenti portata, a sorpresa, “e fuori sacco” giovedì 20 in Cdm dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, blocca di fatto il Dl sostegni bis che doveva approdare lunedì 24 in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento che stanzia 40 miliardi approvato giovedì 20 dal consiglio dei ministri, non è ancora un articolato definitivo, complici anche le tensioni sulla proposta del titolare del Lavoro di prorogare nuovamente, e senza preavviso, il blocco dei licenziamenti dopo il 30 giugno.

Della norma non c’è mai stata traccia nelle bozze di dl Sostegni bis circolate prima della riunione di governo, e anche nel testo in entrata in consiglio dei ministri la disposizione non c’era. E non ne fa cenno neanche il comunicato stampa che palazzo Chigi pubblica al termine del Cdm