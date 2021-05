SIANO. BUONAIUTO E RUSSO: “MERCATO DELLE VACCHE? IL BREVETTO E’ DEI TENORE DAL 2006”

Antonio Buonaiuto ed Anna Carmela Russo del neo nato Gruppo Siano in Comune, in risposta ad alcune dichiarazioni che li hanno chiamati in causa per la recente nascita del nuovo gruppo politico all’interno dell’opposizione. “Noi accusati di fare un Mercato delle vacche ? Vale la pena ricordare prima a noi stessi e poi a tutta la cittadinanza di Siano che il brevetto del Mercato delle Vacche appartiene, dal lontano 2006, ai Tenore”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunalidel neo nato, in risposta ad alcune dichiarazioni che li hanno chiamati in causa per la recente nascita del nuovo gruppo politico all’interno dell’opposizione.

“È doveroso ricordare” continuano Buonaiuto e Russo, “che nel 2006, l’allora maggioranza, pur di non andare a casa diede vita ad un incredibile giro di misteriose delibere. Noi di Siano in Comune non abbiamo nulla da nascondere e, soprattutto, svolgiamo la nostra attività politica nella sede istituzionale: il Consiglio Comunale”