IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE: IN ARRIVO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

A quasi due settimane dalla chiusura dei seggi per le Elezioni Regionali 2020 in Campania, i 50 eletti sono ancora in attesa di essere convocati per la proclamazione, atto che determina l’entrata nel ruolo ufficiale per i neo consiglieri eletti che, successivamente alla proclamazione, dovranno attendere la convocazione della prima seduta del Consiglio Regionale.

Entro i primi giorni della prossima settimana dovrebbe esserci la tanto attesa proclamazione che eliminerà tutti i dubbi riguardo la elezioni di alcuni consiglieri regionali, ancora considerati in bilico. Con ogni probabilità, dopo la proclamazione, ci potrebbe essere anche l’inizio di una guerra di carta bollata da parte di chi è stato escluso ma con tempistica tutta da verificare.