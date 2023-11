IL PD IN PIAZZA DEL POPOLO: UN DE LUCA C’E’ NELLA MANIFESTAZIONE DELLA SCHLEIN

Un De Luca a casa, un altro in Piazza: un De Luca a criticare le politiche della segreteria nazionale del PD, un altro De Luca a Roma a sostenere le decisioni di Elly Schlein. In casa De Luca si dividono i compiti: il Presidente della Regione a randellare l’attuale classe dirigente del Partito Democratico, il deputato, invece, da uomo di partito, in Piazza insieme agli altri dirigenti della Regione Campania e della Provincia di Salerno. Non è la prima volta che accade, non sarà l’ultima, perchè il deputato Piero De Luca, da tempo, sta provando a mediare con Roma, trovando una soluzione non solo alla questione del terzo mandato ma anche alla celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico.

“A Roma” scrive Piero De Luca, per manifestare contro questo Governo di destra che ha messo in campo una manovra di bilancio iniqua e sbagliata, che non affronta il problema del caro vita, aumenta le tasse, taglia le pensioni, riduce i fondi per sanità, scuola, servizi essenziali alle famiglie e abbandona il Mezzogiorno.

In piazza per costruire un’alternativa democratica e progressista per un’Italia più giusta, coesa e competitiva.”