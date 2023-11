PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “ABBIAMO UN SINDACO CHE COLLEZIONA INCARICHI”

Un vero e proprio paradosso visto che dal 2018 ad oggi l’amministrazione da lui guidata non è stata capace di accendere neanche un lampione sulla fascia costiera e l’unico progetto che ha saputo concepire è stato quello di immaginare un impianto di trattamento rifiuti a pochi passi dal mare. Per non parlare dell’assenza di sicurezza e dello stato di abbandono in cui versa la litoranea, sui quali stendo un velo pietoso.