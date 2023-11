Il Comune di Pellezzano non dimentica gli eroi di Nassirya, gli italiani, barbaramente, uccisi, in un attentato terroristico in Iraq, mentre erano impegnati in una missione di pace. E, ieri, alla presenza di Autorità Civili, Militari e Religiose è stato inaugurato un monumento che ricorda il sacrificio dei nostri connazionali.

