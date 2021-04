IL RECOVERY PLAN DI MARIO DRAGHI OGGI ALLA PROVA DELLE CAMERE

ll Recovery plan supera il primo banco di prova del Cdm e, soprattutto, della Commissione europea. E ora si appresta ad affrontare il secondo ‘scoglio’: il voto di Camera e Senato che già si preannuncia ‘delicato’. Non certo perchè i numeri potrebbero essere a rischio, ma per i malumori che serpeggiano dentro la stessa maggioranza, dove non si nega che i tempi per esaminare il corposo pacchetto di interventi e riforme siano strettissimi.

Sarà lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ad illustrare oggi pomeriggio in Aula di Montecitorio il Pnrr. Seguirà il dibattito e martedì mattina è atteso il voto sulle risoluzioni. Nel pomeriggio, poi, Draghi sarà al Senato. Passaggio che precederà la trasmissione del Pnrr all’Ue entro il 30 aprile.