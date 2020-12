IL RETTORE UNISA LOIA ELETTO PRESIDENTE DEL COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE

Nella seduta del 21 dicembre 2020 il Rettore Vincenzo Loia è stato eletto Presidente del CUR – Comitato Universitario Regionale. Il CUR, che si occupa del coordinamento e della programmazione per lo sviluppo degli atenei della regione, è composto dai sette rettori delle università campane, da tre rappresentanti degli studenti e dal presidente della Regione o un suo delegato.

Il Comitato lavora per rafforzare gli obiettivi comuni delle Università componenti, svolgendo attività di consulenza su questioni che riguardano l’ambito universitario regionale e occupandosi della tutela e della valorizzazione dell’identità dei singoli atenei, nonché della loro autonomia giuridica e gestionale. In seguito all’elezione, il Rettore Loia ha dichiarato: “Ringrazio il Comitato per la fiducia e sono onorato di questo riconoscimento che ha per me un valore importante soprattutto in un momento così delicato per il Paese e per il suo sistema universitario. Considero questa elezione come una importante responsabilità ma anche e soprattutto come una significativa opportunità: quella di continuare a rafforzare sempre più i legami e la collaborazione con la Regione Campania e con le singole Università della Campania. Con l’impegno di valorizzare i punti di forza del nostro sistema universitario regionale“.