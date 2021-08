IL RITORNO DI ERNESTO. DALLA SPIAGGIA DI PONTECAGNANO PENSA A FORZA ITALIA E PARLA DI ECONOMIA

Non è mai banale, almeno questo va riconosciuto al Consigliere Provinciale di Italia Viva e Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica che, dopo un periodo di riflessione, è tornato a parlare, proprio nei giorni in cui si parla di un suo ritorno in Forza Italia. Ernesto ritorna con una foto scattata in riva al mare, proprio lungo la costa dei Picentini, a lui tanto cara.

“Giorni di pausa. Sono sulle spiagge del nostro litorale, qui al Panfilo. Su questo lido ho passato parte della mia gioventù.” Lo scrive Ernesto Sica. “I titolari di questa struttura, come tanti altri nel nostro comprensorio, hanno fatto cose straordinarie. Toccherà alle Istituzioni fare di più. Per difendere la costa e valorizzarla. Per generare economia.”