IL SONDAGGIO DI TERMOMETRO POLITICO: IL 54% NON SI FIDA PIU’ DEL PREMIER CONTE

Secondo quanto rilevato da Termometro Politico, la maggioranza degli italiani (55,7 per cento) afferma di non avere fiducia nel presidente del Consiglio. Solo il 43,7 per cento vanta giudizi positivi. Numeri che fanno capire quanto il governo, in questo momento di emergenza sanitaria, sia traballante.

Agli intervistati è stata inoltre chiesta un’opinione sulla gestione della fase 2. Alla domanda se “ rispetto a prima dell’emergenza coronavirus la sua opinione del capo del governo è migliorata o peggiorata “, solo il 32,1 per cento risponde “ migliorata “, il 31,2 “ peggiorata “, l’11,6 “ è positiva come prima ” e il 23,8 “ è negativa come prima “.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il sondaggio registra un calo della Lega sotto il 30%, mentre Forza Italia appare in recupero (5,9%) con Fratelli d’Italia al 13,9%. Il centrodestra nel complesso arriva al 49,2%. Nella maggioranza invece il partito “preferito” è il Pd (21,6%), seguito dal Movimento 5 Stelle al 14,7%. Insieme a Italia Viva (3,2%) e agli altri partitini, gli alleati di governo si fermano al 42,9%, il 6,3% più indietro rispetto all’opposizione di centrodestra