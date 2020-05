NOCERA INFERIORE. LA FOTO ED IL CASO, TORQUATO: “E’ MIA, ANZI NO E’ DEL MIO PORTIERE”

C’è confusione e polemica a Nocera Inferiore dopo la pubblicazione, da parte del sindaco Manlio Torquato, di una foto di una strada del centro, rivelatasi un fotomontaggio, con la quale il primo cittadino ha parlato di “sbracamento” da parte dei cittadini. Quando, pero’, la foto ha rivelato la sua natura, lo stesso Torquato ha attribuito la paternità dello scatto al portiere del suo stabile.

“La foto che ho postato e ho detto “è mia” è esattamente quella giratami stamane dal portiere del mio stabile ( e che conservo) al mio rientro dal solito giro di controllo in strada.

Lo preciso.

E allora?

Ma non sembra affatto un fake.

Non è quello il problema.

Quanto c’era invece stamane in strada, purtroppo, lo è .

Lo SBRACAMENTO non deve esserci

Se vogliamo tutti un ritorno serio alla normalità.

E non annullare gli effetti di un comportamento che per 60 gg. e’ stato esemplare.”