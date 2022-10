IL VERTICE AD ARCORE TRA MELONI, SALVINI E BERLUSCONI: OK PER LA PRESIDENZA DELLE CAMERE

C’è un primo significativo passo in avanti all’interno della coalizione di centro destra che si appresta a governare l’italia: l’intesa, stando a quanto riporta l’Adnkronos, tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sarebbe stata raggiunta per le Presidenze di Camera e di Senato. Entrambe, come accaduto già in passato, andranno alla maggioranza e, con ogni probabilità, la Lega otterrà la Presidenza di Montecitorio, Fratelli d’Italia quella di Palazzo Madama. Resta, invece, ancora incagliata la vicenda Ministeri, anche perchè Forza Italia insiste per affidare un Ministero di peso a Licia Ronzulli, una delle piu’ strette collaboratrici di Silvio Berlusconi, ma il nome della Ronzulli non è gradito nè a Giorgia Meloni come neppure a Matteo Salvini. Intanto i leader del centro destra, dopo l’incontro di Arcore, si sono riaggiornati per la giornata di martedì prossimo per un nuovo confronto.

