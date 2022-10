GAETANO QUAGLIARIELLO (NM): “MANTENERE ORA LEGALE PER RISPARMIARE MEZZO MILIARDO DI ENERGIA”

“Con il mantenimento dell’ora legale si risparmierebbe oltre mezzo miliardo in energia elettrica. Ed è una stima approssimata molto per difetto, visto che si riferisce a prezzi medi precedenti l’ulteriore impennata dei costi energetici.”

Lo scrive l’esponente di Noi Moderati Gaetano Quagliariello.

Sappiamo che è tardi perché il passaggio è vicino, sappiamo che non sarebbe certo risolutivo, sappiamo anche che l’ora solare è più salutare e che sul tema si è sviluppato in passato un dibattito medico… Ma visto il disastro che oggi c’è sull’altro piatto della bilancia, almeno per quest’anno, almeno eccezionalmente, se ne può parlare?