IN CAMPANIA IL TURISMO SPERA NELLE VACANZE ANNI 70: “TUTTI AL MARE SOTTO CASA”

C’è una speranza, guai se non ci fosse, ed è quella che una parte della stagione estiva 2020 si possa salvare: è per questo che, dal prossimo 4 maggio, i titolari degli stabilimenti balneari di tutta la Regione Campania, torneranno al lavoro per allestire le strutture in vista della prossima estate. Con tanti dubbi, certo, ma anche con la speranza che la paura del Coronavirus possa consentire qualche giornata al sole ed al mare, magari con famiglie e giovani che non percorrono tanti chilometri per le vacanze, forse con quel concetto di estate degli anno ’70 quando nessuno rinunciava a qualche giorno di mare ma evitando lunghi viaggi. All’epoca era una scelta, quest’anno sarà una necessità ma con questa nuova concezione di vacanze, forse, si riuscirà a salvare un pezzo del settore del turimo.

