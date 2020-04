Con una ordinanza emessa questa mattina, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha indicato come zona rossa il comune di Saviano, per un possibile rischio contagio tra la popolazione, a causa dell’elevato numero di persone che, nella giornata di ieri, ha partecipato al corteo funebre, tra le strade della città, per la morte del Sindaco Carmine Sommese, medico dell’Ospedale di Nola, stroncato dal Coronavirus.

