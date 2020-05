INCHIESTA PROCURA BERGAMO. DOPO FONTANA INTERROGATORI ANCHE PER CONTE, LAMORGESE E SPERANZA

L’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo per il reato di epidemia colposa che, nella giornata di ieri ha visto il primo interrogatorio (come persona informata sui fatti) per il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, nelle prossime settimane potrebbe avere pesanti ripercussioni politiche sull’intero governo nazionale.

Non è ancora ufficiale ma pare, come riportato da numerosi quotidiani nazionali oggi, che la Procura chiederà di ascoltare, con i tempi e le modalità stabilite dal Codice di Procedura Penale, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministro Speranza e Lamorgese. Da quanto trapela dopo il primo interrogatorio, l’inchiesta dovrebbe andare nella direzione di una rapida comprensione della catena di comando: a chi spettava, in caso di emergenza sanitaria, disporre la chiusura totale dei territori ? Era una competenza della Regione o, invece, del Governo ? E chi ha commesso una grave omissione che potrebbe essere stata la causa di un aumento esponenziale delle vittime?