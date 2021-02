ITALCEMENTI. ACCORDO RAGGIUNTO TRA PROPRIETA’ E SINDACATI PER IL SITO DI SALERNO

Salvata la ricerca di Italcementi in Italia e garantita la continuità di produzione del cemento presso il sito di Salerno. L’accordo tra sindacati e proprietà dell’azienda verranno illustrate domani, martedì 2 febbraio, alle 11.30 davanti all’ingresso dello stabilimento Italcementi di Salerno, in via Cupa Siglia in località Fuorni. Alla conferenza stampa, che si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid, prenderanno parte i vertici locali della Cisl, tra cui il dirigente della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Vicinanza.

