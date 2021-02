CASTELLABATE. IL COMUNE PUNTA SUI GIOVANI PER IL WEB MARKETING TERRITORIALE

Il Comune di Castellabate ha partecipato al bando di politiche giovanili “Fermenti in Comune”, promosso da ANCI, in partenariato con l’associazione O’Cilento attraverso il progetto “WEB SOCIAL MKTG Strumento Vincente di Promozione Sociale Giovanile”, orientato alla formazione di figure innovative operanti in ambito web social marketing come blogger, influencer, agenti. I ragazzi che decideranno di partecipare alle attività dovranno, attraverso laboratori specifici, occuparsi della promozione web marketing delle “botteghe di vicinato” di Castellabate per incentivare la loro presenza sul web e sui social. Il progetto intende, quindi, connettere col futuro i micro imprenditori locali attraverso un marketing innovativo e multifunzionale, così da avviare la rappresentazione di un nuovo modello di futuro positivo sul territorio.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, commenta così l’idea progettuale: «Si tratta di un’opportunità importante in un momento così delicato anche per il mondo giovanile e per lo sviluppo degli operatori commerciali ed è per questo che Castellabate ha deciso di candidarsi con un progetto innovativo e contemporaneo».

L’Assessore alle Politiche Giovani, Elisabetta Martuscelli, dichiara in merito: «Ci auguriamo di poter realizzare queste attività che coinvolgerebbe 30 ragazzi di età compresa tra i 15 e 35 anni senza impiego, rendendoli “consulenti” delle imprese. L’obiettivo è anche quello di creare, anche a lungo termine, nuove opportunità sul mercato locale per giovani ed imprese».