ITALIA VIVA A SASSANO SABATO 11 GENNAIO CON ETTORE ROSATO: VERSO LE REGIONALI 2020

Anche in Provincia di Salerno arriva, dopo una lunga attesa, la presentazione ufficiale di ITALIA VIVA, il partito movimento di Matteo Renzi che, sabato 10 gennaio, a partire dalle 10:30, vedrà l’evento di presentazione al territorio nel comune di Sassano, quartier generale del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino. Non ci sarà Renzi ma il capo politico del partito Ettore Rosato che avrà modo di incontrare i tanti aderenti della Provincia di Salerno che, già da tempo, hanno manifestato la volontà di partecipare alle prossime elezioni regionali in Campania sotto il simbolo di Italia Viva: tra questi, in prima linea, l’ex sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando, ma anche altri dirigenti che hanno lasciato il Partito Democratico per aderire ad ITALIA VIVA.

