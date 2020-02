ITALIA VIVA, LISTE NELLE 5 REGIONI AL VOTO IN PRIMAVERA. COORDINATORI AL LAVORO

E’ stato, direttamente, Matteo Renzi, domenica a Roma nel corso della prima assemblea nazionale di Italia Viva, ad annunciare che il partito, nato nello scorso mese di ottobre, sarà presente con una propria lista alle regionali di Veneto, Marche, Toscana, Puglia e Campania. Una linea chiara: dopo la prima fase di assestamento, dopo la nomina dei coordinatori provinciali in tutta Italia, si passa al momento di mettere alla prova il progetto politico di Italia con il voto degli italiani. E, cosi’, da domenica pomeriggio tutti i coordinatori provinciali delle 5 regioni coinvolte dalla tornata elettorale, sono al lavoro per la formazione delle liste di Italia Viva. In provincia di Salerno toccherà a Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese individuare i 9 nomi da inserire nella lista che, salvo clamorosi colpi di scena, farà parte della coalizione che sosterrà Vincenzo De Luca, il Presidente uscente. Nomi ? Per il momento tutto è ancora in alto mare: in un primo momento aveva dato la sua disponibilità l’ex sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando, ci sono anche i nuovi ingressi come l’ex senatore Roberto Napoli, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane perchè da oggi inizia il vero lavoro sui territori.

