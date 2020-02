MARCO MAZZEO (GD) CONTRO DANTE SANTORO: “E’ CONFUSO, MA CON CHI SI CANDIDA?”

“Dante Santoro, nonostante la sua giovane età, inizia evidentemente a soffrire di gravi problemi di amnesia.

La sua carriera politica, dopo un lungo periodo di militanza tra le fila dei sostenitori dell’attuale Presidente della Regione Campania, culminò allorquando, nel 2011, accettò con entusiasmo la candidatura nella lista “Salerno per i Giovani” con De Luca Sindaco.” E’ quanto dichiara Marco Mazzeo, esponente dei Giovani Democratici della Provincia di Salerno.

Non avendo conseguito l’obiettivo dell’elezione in Consiglio Comunale, si finse fulminato dal Movimento 5 Stelle.

Ripiegò su di esso tentando, quale sedicente attivista del Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno, nel 2015, la candidatura al Consiglio Regionale attraverso le cd. Regionarie 2014 ma fu poi escluso.

L’anno successivo, ripropose la stessa strategia, anche per la candidatura nella Città capoluogo ma, ancora una volta, il Movimento ritenne di escluderlo e per questo motivo fu costretto a ripiegare su una candidatura civica, per essere eletto consigliere comunale.

Fino a qualche tempo fa militava, pare, tra le fila del Movimento politico “Dema”.

Adesso non sappiamo più. Forse neppure lui.

Confuso personalmente. Inutile politicamente.

In crisi d’identità e alla ricerca disperata di visibilità.

Gli suggeriremo una buona struttura per potersi ristabilire.