FARE AMBIENTE: LA POLITICA DEL SI IN CAMPANIA CON STEFANO CALDORO

L’appuntamento è per giovedi’ 7 Febbraio a Salerno, all’interno dei saloni del Bar Moka di Corso Vittorio Emanuele, per il dibattito, organizzato dall’associazione FARE AMBIENTE sulla necessità di dire dei SI in politica, per il rilancio dell’economia su tutto il territorio regionale. Alla manifestazione, organizzata dai vertici regionali di FARE AMBIENTE con il Presidente Vincenzo Pepe, prenderà parte anche il candidato governatore del centro destra Stefano Caldoro. Un confronto per assumere un impegno in vista delle future regionali ma anche per dimostrare che oggi esiste un ambientalismo sano e di buon senso che non fa della politica del NO una bandiera irrinunciabile.

