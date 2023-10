ITALIA VIVA SALERNO. ROSSELLA SESSA VERSO IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL PARTITO

Sarà la Consigliera Comunale di Pagani Rossella Sessa la nuova Coordinatrice Provinciale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che, nel corso dell’ultima assemblea provinciale, ha indicato, all’unanimità, il nome della Sessa come nuova guida provinciale per Salerno. Una scelta, quella di Rossella Sessa, che arriva alla vigilia di una importante stagione elettorale, a cominciare dalle Europee del 2024 dove la Provincia di Salerno, nello scacchiere regionale, dovrà esprimere un nome da inserire nella lista dove già si trova quello dell’attuale assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo. Per la Provincia di Salerno l’ipotesi piu’ concreta è quella di una candidatura di Angelica Saggese che, dopo la sua esperienza al Senato con il Pd, potrebbe tentare il rientro nella politica attiva con l’europarlamento.

