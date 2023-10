EUROPEE 2024. IL PARTITO SOCIALISTA VERSO L’ACCORDO CON PIU’ EUROPA E CALENDA

E’ il momento per il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio di scegliere se partecipare, in maniera attiva, alle prossime elezioni Europee del 9 Giugno o, se, invece, rimanere fuori dalla contesa come semplici spettatori. E, ad oggi, sembra sempre piu’ probabile un accordo federativo tra il Psi, Piu’ Europa ed Azione di Carlo Calenda per mettere insieme un’alleanza che possa raggiungere la fatidica soglia del 4%, per potere accedere alla distribuzione dei seggi. Una scelta che dovrà arrivare entro la fine dell’anno, per consentire ai nomi che il PSI inserirà nelle liste di poter affrontare la difficile campagna elettorale. E, dopo la negativa esperienza di accordo con il Partito Democratico alle ultime politiche – che, per la prima volta nella storia repubblicana, ha lasciato il simbolo del PSI fuori dal Parlamento – adesso la grande possibilità di tornare nella politica che conta è data proprio dalle prossime elezioni Europee.

