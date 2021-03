LA DEPUTATA VILLANI (MS5) IN VISITA NEI PUNTI VACCINALI DELL’AGRO E DELLA VALLE DELL’IRNO

“In qualità di membro della Commissione Affari Sociali (Sanità) della Camera dei Deputati, nelle ultime settimane ho iniziato un tour presso i centri vaccinali del territorio dell’Agro Sarnese Nocerino e dell’Irno. Nel corso delle mie visite ispettive ho raccolto esaminato insieme ai tecnici le criticità relative al funzionamento dei centri vaccini del territorio ed ho inoltre, raccolto le istanze del personale sanitario che lavora sul territorio, in trincea, per combattere la pandemia e fare quanti più vaccini possibili” dichiara la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani.

Ecco la situazione nei centri vaccinali visitati:

“Sollecitata da tanti docenti del territorio su una serie di criticità organizzative nelle Regioni e nelle strutture scolastiche in merito al piano vaccini, il primo centro vaccini che ho visitato è stato quello istituito presso il Comune di Corbara, allestito nel Palazzo di vetro. Presso questa sede è stato vaccinato già quasi tutto il personale scolastico afferente ai Comuni di Sant’Egidio, parte di Angri, Corbara e Pagani, grazie alla grande sensibilità e disponibilità del sindaco Pietro Pentangelo. A coordinare i lavori, il responsabile dott. Matteo Ruggiero e i medici del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno (un totale di circa 6 operatori, ovvero due medici, due amministrativi e due infermieri oltre ai volontari ed all’ambulanza fissa del 118). Ogni giorno vengono effettuate presso questo centro circa 200 vaccinazioni in media – continua Villani – Poi ho preseguito il mio tour presso il centro vaccini del Comune di Sarno, coordinato dal Distretto Sanitario 62 di Sarno. La responsabile del centro, dott.ssa Rosalba Ferrante, mi ha comunicato con soddisfazione che la prossima settimana tutto il personale scolastico delle scuole di Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio sarà vaccinato. A seguire, toccherà alle forze dell’ordine ed alle categorie fragili. Anche in questo caso, il personale sanitario sta compiendo un grande sforzo organizzativo per riuscire a vaccinare la maggioranza degli aventi diritto – continua l’On. Villani – Mi sono recata poi, presso il Centro Vaccinazioni di Scafati, coordinato da Michelina Baldi, afferente al Distretto Sanitario 61, presieduto dal dott. Pio Vecchione. Grazie all’ottima organizzazione dell’equipe sanitaria del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, ogni giorno vengono eseguite in questa sede circa 200 dosi di vaccino con l’ausilio di circa 7 unità del Dipartimento di Prevenzione (2/3 medici, 2/3 infermieri, 2 amministrativi). Anche qui, a breve sarà concluso il ciclo di vaccinazione per il personale scolastico del territorio e si procederà poi, con la somministrazione dei vaccini alla popolazione di età superiore ai 70 anni. Infine, ho fatto visita ai centri vaccini di Angri e Baronissi. Ad Angri, ho fatto visita al centro di via dei Goti, anche questo afferente al Distretto Sanitario 61. La struttura sta procedendo alla vaccinazione del personale scolastico con una media di 180 dosi circa al giorno con 5 o 6 unità disponibili per le operazioni: uno o due medici, due infermiei e due amministrativi. Presso il centro vaccini allestito presso il Pala Irno di Baronissi, coordinato dalla dott.ssa Elena Conte e dal dott. Califano, afferente al Distretto Sanitario67, presieduto dal dott. Rocco Basile, ogni giorno si effettuano in media 140 vaccinazioni. Sono molto soddisfatta dell’organizzazione della struttura e dell’egregio lavoro che si sta portando avanti in un contesto così complesso – prosegue la Deputata M5S – In ogni centro visitato la procedura è la stessa: si effettua l’accettazione, si analizza e riformula l’anamnesi ove necessario e si procede alla somministrazione, con un kit per eventuali emergenze a portata di mano e il supporto operativo del 118. Per quanto concerne i vaccini, per gli over 70, si prosegue con la somministrazione del Moderna o Pfizer, Astrazeneca finora è stato somministrato al personale scolastico. Le operazioni di gestione dei vaccini sono molto complesse da un punto di vista burocratico e tecnico, specie per i pazienti domiciliati, che necessitano del supporto di un anestesista, difficile da reperire in un momento come questo. Ma i nostri medici eroi, ce la stanno mettendo davvero tutta. Ogununo dal suo canto, sta facendo il possibile ma dobbiamo accelerare sui vaccini, nostri unici alleati contro il Covid-19!” dichiara Villani.