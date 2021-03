TOFALO NEL MIRINO PER CASA DEL MINISTERO. E LUI REPLICA: “ACCUSE DELIRANTI”

Un nuovo caso Trenta in casa M5S? L’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, parlamentare del M5S, finisce al centro di una inchiesta giornalistica, condotta dal Corriere della Sera, per il caso di un appartamento, di proprietà del Ministero della Difesa, occupato da Tofalo per il ruolo svolto all’interno dei Governi Conte 1 e Conte 2. Secondo quanto riportato, questa mattina, dal Corsesa, il Ministero avrebbe chiesto a Tofalo di rientrare in possesso dell’immobile, non ricevendo alcuna risposta. La risposta, invece, Tofalo l’ha affidata alla sua pagina Fb, annunciando, per la giornata di domani una diretta nel corso della quale chiarirà quelle che, lui stesso, definisce “accuse deliranti”.

