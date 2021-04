LA LEGGE “DE LUCA” SU ABUSO D’UFFICIO E TAR IN COMMISSIONE VENERDI’ 23 APRILE

La IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica,Lavori pubblici,Trasporti), presieduta dal consigliere regionale Luca Cascone (De Luca Presidente), si riunirà il 23 aprile alle ore 15,00 per l’esame del Disegno di legge avente ad oggetto: “Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art.121 della Costituzione recante: Disposizioni in materia di procedimenti finanziati con i fondi del Next Generation EU”. Delibera di Giunta regionale n. 162 del 14 aprile 2021”, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca; della Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 23/03/2021 – Società partecipate regionali operanti nel settore del trasporto pubblico locale- Indirizzi”, della Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Giampiero Zinzi “Disposizioni in materia di beni e attività culturali”.

