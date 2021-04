DAL 26 APRILE TORNA LA ZONA GIALLA. CAMPANIA ANCORA IN BILICO: RESTA ARANCIONE ?

Nel nuovo Decreto Covid che il Governo Draghi si appresta a varare tornano le zone gialle, nella diversa colorazione dedicata al rischio Covid 19: novità in arrivo per le scuole superiori che torneranno in presenza ma con percentuali diverse a seconda della colorazione della Regione. Per le zone rosse dovrà essere garantita la presenza al 50% degli studenti, in zona gialla ed arancione minimo al 60%. Ma che fine farà la Regione Campania ? I dati che, nella giornata di venerdi’ prossimo andranno al vaglio del Ministero della Salute, sembrano ancora negativi per un possibile transito dalla zona arancione a quella gialla: saranno determinanti gli ultimi numeri ma, al momento, sembrano davvero poche le possibilità di un abbassamento delle restrizioni. Per il cambio di colore c’è molta attesa nel mondo della ristorazione che attende, da oltre due mesi, la possiibilità di tornare a riaprire al pubblico in presenza.

