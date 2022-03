LA MAGGIORANZA DI MARIO DRAGHI TRABALLA SULLA RIFORMA DEL CATASTO

Venti di tempesta, nella giornata di ieri, all’interno della Commissione Finanze della Camera dei Deputati per la riforma del Catasto, fortemente voluta dal Governo Draghi ma che, all’interno della Commissione, ha incontrato la titubanza sia della Lega che di Forza Italia. La riunione della Commissione, per evitare pericolosi incidenti di percorso, è stata aggiornata ma il clima è tutt’altro che cordiale tra le diverse forze politiche.

La Lega resta ferma su richiesta stralcio, mentre Fi è per la riscrittura del testo, in una versione che possa favorire l’intesa. Fra l’altro, a sentire alcuni parlamentari, dalle file del centrodestra è stata sollevata la questione della presenza di Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier Mario Draghi, nella riunione tra maggioranza e governo di ieri. Riunione durante la quale Giavazzi si sarebbe comunque limitato ad ascoltare, senza intervenire. La sua presenza, è stato spiegato, è stata vissuta come una pressione sui lavori del Parlamento da parte dell’esecutivo.