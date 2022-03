NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PONTE MARCONI, A META’ MARZO AL VIA I LAVORI”

È un passaggio importante, che arriva dopo mesi di battaglia durante i quali, insieme ai Sindaci e ai cittadini, ho continuato a tenere alto il livello di attenzione, richiamando la Regione alla propria responsabilità e trovando la disponibilità dell’Assessore Bonavitacola e del Consigliere Picarone, che sono stati con me sul posto e hanno colto l’istanza mia e del territorio. Di questo li ringrazio.

Ma la battaglia non finisce con questo primo traguardo. Ho già avuto modo di parlare nuovamente con il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno della Regione Campania, Roberto Vacca, al quale, ringraziandolo per il lavoro che sta facendo, ho chiesto con determinazione che si mettano in atto tutte le iniziative mirate a programmare i successivi interventi, con la ricostruzione del ponte e il dragaggio delle acque.