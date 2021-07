LA RESA DEI CONTI NEL M5S: ASSEMBLEA CONGIUNTA DEI GRUPPI SUL NODO GIUSTIZIA

Poco prima dell’inizio della finalissima di Wembley a Roma i gruppi del M5S della Camera e del Senato si ritroveranno per discutere, insieme ai Ministri presenti al CDM della scorsa settimana, sul tema della Giustizia. Le parole di Giuseppe Conte, insieme alla rabbia della base, hanno portato all’incontro di oggi durante il quale ai Ministri verrà chiesto il motivo del cambio di linea rispetto alla Riforma Cartabia: prima si era stabilito una astensione, poi in Consiglio dei Ministri è arrivato il voto favorevole che, di fatto, impegna anche i gruppi. Una riunione che, alla fine, toccherà anche il tema della telefonata che Grillo avrebbe fatto a Draghi per sbloccare il Decreto Giustizia ma ci potrebbe essere anche una accelerata sulla nascita di un Movimento targato Giuseppe Conte, con tutte le inevitabili conseguenze, fino ad una uscita dal Governo. E tra poco scatta il semestre bianco.

