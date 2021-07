SALERNO. LISTA PROGRESSISTI GIA’ PIENA, NELLE ALTRE TANTE LE CASELLE VUOTE. PERCHE’?

La Lista dei Progressisti per Salerno – nella quale ci sarà un adeguamento grafico con l’inserimento del simbolo del Partito Democratico – è già pronta e completa: per l’ammiraglia della coalizione di Napoli – e delle tante campagne elettorali di De Luca – ci sono solo problemi di abbondanza.

Tutti conoscono la forza di una compagine che, da anni, è la prima in città per numero di voti ma anche per assessori nominati in giunta e per consiglieri presenti in aula. Insomma, una sorta di garanzia che, al momento, non sembra convincere per le altre liste soprattutto per quella dei Giovani per Salerno che registra numerosi rifiuti. Perchè ? L’idea che molti aspiranti candidati iniziano a maturare è che le altre liste siano costruite per garantire la rielezione agli uscenti e, quindi, in tanti non intendono fare il gioco dei semplici portatori di acqua. Qualche problema si registra anche per Campania Libera, sempre per la stessa ragione, mentre quella, tra le liste della coalizione di Napoli, che sta facendo segnare progressi quotidiani è la lista del Partito Socialista Italiano.