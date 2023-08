L’APPELLO DI ELLY SCHLEIN A GIORGIA MELONI: “LAVORIAMO INSIEME PER UN PROGETTO SULLE DONNE”

“Vorrei che lavorassimo tutti insieme per fare un un grande investimento, che serve, di prevenzione, oltre che sulle misure di repressione su cui abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine della Festa del Pd di Modena, riferendosi ai recenti casi di violenza sessuale. “Il mio appello è alla maggioranza e in particolare alla prima presidente del consiglio donna – ha aggiunto -. Riusciamo su questo a fare un lavoro comune per un grande investimento che parta dalle scuole e che sradichi quel pregiudizio patriarcale del diritto al possesso sul corpo delle donne che non esiste e che genera violenza anche tra i più giovani?”, ha domanda Schlein.

