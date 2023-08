NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AMBULANZE IN FILA ? CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI DELLE COVID CARD?”

“La sanità in Campania, oramai. è al collasso: la lunga fila di ambulanze che, questo pomeriggio, si è formata dinanzi all’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno è solo l’ultimo caso di pessima gestione del sistema sanitario in Campania da parte di una classe politica che, oramai, è giunta al suo capolinea.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.

In qualità di Consigliere Regionale, esprimendo massima solidarietà al personale in servizio, costretto a fare fronte alle carenze strutturali e di organico, ritengo che sia giunto il momento per il Governo di intervenire, in maniera decisa, nel settore della Sanità in Campania che non puo’ piu’ essere lasciata nelle mani di De Luca & Co, i quali hanno ampiamente mostrato di non avere capacità manageriali, organizzative e finanziarie. Penso, ma è solo un esempio, che i soldi spesi da De Luca per le inutili Covid Card della Regione sarebbero stati utili per assumere nuovo personale ed evitare le figuracce del Pronto Soccorso di Salerno”.