LE LISTE DI DE LUCA: RIUNIONE PLENARIA LUNEDI’ 17 AGOSTO A NAPOLI

E’ stata convocata per lunedi’ 17 agosto, a Napoli, la riunione di tutti i rappresentanti delle liste che, al momento, compongono la vasta coalizione di Vincenzo De Luca per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Un incontro che servirà, in via definitiva, a valutare il numero effettivo delle liste per le quali si apre la settimana per il deposito ufficiale presso le diverse sedi delle Corti di Appello.

A partire dalle 8:00 di venerdì 21 Agosto e fino alle 12:00 di sabato 22 Agosto sarà possibile procedere al deposito delle liste. Solo al termine della valutazione circa l’ammissibilità delle singole liste, che dovrebbe concludersi entro lunedi’ 24 Agosto, si procederà al sorteggio della posizione sulla scheda elettorale dei candidati presidenti e delle rispettive liste di sostegno.